Irische Klänge in der Rathaushalle

Irische Musik präsentiert das Kulturamt Haßfurt live in einem Konzert am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt. Die Gruppe "Cara" tritt auf. Die vier Musiker von "Cara" kommen aus Irland, Schottland und Deutschland und haben sich in den 16 Jahren ihres Bestehens laut Kulturamt einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements, ihre Eigenkompositionen und Songwriting, die virtuose Darbietung und ihre Bühnenpräsenz. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt, Telefonnummer 09521/688228. red