Irische Folkmusik mit "Solid Ground"

Auch im Jahr 2020 erwartet das Publikum der Reihe "Cultur im Contakt" wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Den Auftakt bildet am Sonntag, 26. Januar, die Würzburger Modern Poetry Folk Band "Solid Ground", die ab 19.30 Uhr im "Haus Contakt " einen Abend dem irischen Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger William Butler Yeats (1865 bis 1939) widmet. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Riemann, im "Haus Contakt", im Gemeindeamt von St. Moriz oder an der Abendkasse. red