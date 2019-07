Iris Metzner: Abschied nach 41 Jahren Dienst

Seit 1978 ist Iris Metzner im Schuldienst und leitete in den letzten sechs Jahren die Grund- und Mittelschule Ebersdorf als Rektorin. Zum Schuljahresende geht sie nun in den Ruhestand. Ihre offizielle Verabschiedung findet am morgigen Mittwoch um 10 Uhr in der Schulaula statt.

Iris Metzner wurde 1956 in Creidlitz geboren und legte 1975 ihr Abitur am Gymnasium Albertinum ab. Von 1975 bis 1978 studierte sie in Bamberg nach der alten Lehrerbildung für Grund- und Hauptschulen. Als Lehramtsanwärterin kam sie von 1978 bis 1981 nach Obertheres in Unterfranken und unterrichtete anschließend an der Melchior-Franck-Schule Coburg. Dort legte sie ihr zweites Staatsexamen ab und wurde ins Beamtenverhältnis übernommen. "Ich habe in den 41 Jahren ohne längere Pausen gearbeitet", erklärt Iris Metzner. Lediglich 1982, als ihre Zwillingstöchter geboren wurden, blieb sie für drei Monate zu Hause.

Immer wohlgefühlt in Ebersdorf

"Wenn man Menschen mag, dann macht die Arbeit Spaß. Ich war immer gerne und mit Herzblut tätig. Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich freue", verrät die scheidende Rektorin.

In den vier Jahrzehnten war Iris Metzner an mehrere Schulen in Coburg Stadt und Land tätig und unterrichtete von der ersten bis zur neunten Jahrgangsstufe. Vor sechs Jahren nahm sie die Herausforderung an und wechselte als Rektorin der kleinen Grundschule Großheirath an die Grund- und Mittelschule, mit M-Zweig, nach Ebersdorf. Dort war sie bereits zwischen 1996 und 2002 als Konrektorin tätig. Damals wurde gerade die Grund- und Mittelschule Ebersdorf zusammengelegt. "Hier in Ebersdorf habe ich mich immer sehr wohlgefühlt. Es gab viele schöne Erlebnisse mit den Schülern", versichert die scheidende Pädagogin. Ihr positives Resümee führt sie auf die freundlichen Schüler zurück, mit denen es keine größeren Komplikationen oder Probleme gab.

Obwohl an der Schule vom sechsjährigen ABC-Schützen bis zum 18-jährigen Jugendlichen eine große Altersspanne unterrichtet wird, gibt es stets ein gutes Miteinander. Nicht nur im Kollegium, sondern auch bei den Schülern ist Iris Metzner in ihrer Position als Rektorin beliebt und anerkannt. Dass die Coburgerin nun in Pension geht, können manche ihrer "Schützlinge" nicht glauben. So sagte erst kürzlich ein Schüler zu ihr: "Du siehst noch gar nicht so alt aus wie eine Oma. Warum gehst du?"

Als Rektorin der Grund- und Mittelschule hat sie neben der Verwaltungsarbeit und Organisationsaufgaben auch ein offenes Ohr für Elterngespräche und hält Kontakt zu Netzwerkpartnern der Schule. Zudem bringt sie sich seit 2002 im Personalrat Coburg-Land ein. ake