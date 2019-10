Irgendwie wurde das Rollerschloss geknackt

Ein Kleinkraftrad mit einem Zeitwert von 500 Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag vor einem Mehrfamilienhaus in der Ketschendorfer Straße gestohlen. Der Motorroller war neben einem anderen Moped auf einem Zweiradabstellplatz vor dem Gebäude geparkt. Der Roller war zudem mit einem Lenkradschloss besonders gegen Wegnahme gesichert. Auf irgendeinem Weg haben die Diebe das Schloss überwunden und den Roller mitgenommen, teilt die Coburger Polizeiinspektion mit, die nun wegen eines besonders schweren Falls eines Diebstahls an einem Kraftrad ermittelt. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Moped-Dieben werden unter Telefon 09561/645-209 entgegen genommen. pol