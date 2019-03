Irgendwie ist man dauernd im Wahlmodus

Beim SPD-Ortsverein wurde die Vorsitzende Renate Schroff im vollbesetzten ASV-Heim mit überwältigender Mehrheit wieder in ihrem Amt bestätigt. Darüber hinaus wurde der Vorstand auch verjüngt. Aktuell gehören 141 Mitglieder dem SPD Ortsverein an, der weibliche Anteil beträgt 40 Prozent und das Durchschnittsalter beträgt rund 60 Jahre, wie die Vorsitzende aus der Statistik berichtete.

Zufriedene Vorsitzende

Dem Rechenschaftsbericht war zu entnehmen, dass das Jahr 2018 vor allem vom Landtagswahlkampf geprägt war. Dazu gab es wieder die Infostände in den Orts- und Stadtteilen, die ohnehin regelmäßig im zweijährigen Rhythmus stattfinden. Diese standen unter dem Motto: "10 Jahre SPD - Gestaltungsmehrheit im Rathaus". Zufrieden äußerte sich Schroff über die sehr gut besuchten Veranstaltungen des Ortsvereins. Besonders hob sie die Auftritte von Natascha Kohnen und der Landtagsabgeordneten Alexandra Hiersemann auf der Terrasse des Rathauskeller hervor.

Eine gewaltige Zäsur in der Landespolitik brachte allerdings die Wahl zum Landtag: Die großen Volksparteien mussten massive Verluste hinnehmen und die Wählerinnen und Wähler haben die 60-jährige Vormachtstellung der CSU beendet. Allerdings verlor auch die SPD ihre Rolle als stärkste Oppositionspartei. Beim Ortsverein bestand und besteht immer noch der Eindruck, man befinde sich im ständigen Wahlkampfmodus. 2017 Bundestagswahl, 2018 Landtagswahl und in diesem Jahr steht am 26. Mai die Europawahl an, die wohl eine entscheidende Richtungswahl für Europa sein werde, da waren sich die Genossen einig.

Und dann die Kommunalwahlen

Es werde sich die Frage stellen, wie weit sich in den EU-Ländern die Nationalisten und Populisten durchsetzen können. "Bereits im kommenden Jahr steht die Kommunalwahl, zu der wir im Ortsverein und in der Fraktion schon seit geraumer Zeit wichtige organisatorische Schritte unternommen haben und personell bereits hervorragend gerüstet sind", kündete die Vorsitzende an.

Nach einem Grußwort des Bürgermeisters German Hacker und der Neuwahl des Vorstands, standen noch die Delegiertenwahlen zur Kreishauptversammlung, zum Kreishauptausschuss, zur Hauptversammlung des Unterbezirks und zur Nominierungskonferenz für die Kommunalwahl 2020 auf der Tagesordnung.