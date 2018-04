Irgendwas mit Unfallflucht

Zwei Unfallfluchten haben die Polizei beschäftigt. Am Freitagnachmittag beschädigte eine 78-jährige VW-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Heiligenfelder Allee einen geparkten Mercedes. Die Seniorin fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Eine Zeugin notierte sich jedoch das Kennzeichen, so dass die Frau ermittelt wurde. Die zweite Unfallflucht spielte sich in Garitz ab. Zwischen Samstag, 31. März, und Mittwoch, 4. April, wurde der Audi einer 61-jährigen Frau in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Heinrich-Heine-Straße angefahren. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der Stoßstange hinten links in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. pol