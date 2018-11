Iranisch essen im Bürgertreff

Der Awo-Bürgertreff lädt am morgigen Donnerstag um 12 Uhr zum iranischen Mittagstisch ein. Dieser Mittagstisch ist für diejenigen, die gerne etwas Neues ausprobieren und nicht immer alleine zu Hause essen wollen und sich an netter Gesellschaft erfreuen. Mit dem iranischen Mittagstisch startet ein zweiter Mittagstisch im Treff, und da die ehrenamtliche Köchin aus dem Iran stammt, wird es iranische Köstlichkeiten geben. Als Auftaktessen gibt es "Kotelett mit Nan Lavash". Das ist Hackfleisch mit Kartoffeln und Zwiebeln zubereitet, und dazu wird es iranisches Brot (Nan Lavash) geben. Hungrige Gäste, die einmal etwas Neues kosten und ausprobieren wollen, sowie alle Interessierten sind dazu willkommen. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen sind noch am heutigen Mittwoch entweder persönlich oder telefonisch (09562/4037283) bei Nadine Jacob möglich. red