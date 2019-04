Iraker schlägt, tritt und beleidigt

Am Sonntagabend ist es in einer Asylbewerberunterkunft in der Serlbacher Straße in Forchheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Heimbewohner und seinem 25-jährigen irakischen Landsmann gekommen. Nachdem die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Forchheim die Personalien aufgenommen hatten, ging der 25-jährige Iraker unmittelbar auf seinen Kontrahenten los und schlug auf diesen ein. Eine Polizeibeamtin wurde hierbei leicht im Gesicht verletzt. Der 25-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und musste anschließend in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Hierbei leistete er massiv Widerstand, trat einen Rettungssanitäter und beleidigte die eingesetzten Beamten mit diversen Kraftausdrücken. pol