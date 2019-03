Irak und die Lage der Kurden

Eines der größten Länder der arabischen Welt ist Monatsthema beim Dienstagstreff der Flüchtlingshilfe. Am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr, berichten Betroffene über ihr Land, das seit 35 Jahren keinen Frieden erlebt. Nach der Zerschlagung des IS ist das Land ethnisch und religiös gespalten. Ein Großteil der befreiten Gebiete liegt in Trümmern. Am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr, kann der Irak kulinarisch erlebt werden. Beim Kochkurs für Weltbürger steht Irak im Mittelpunkt. Am Dienstag, 19. März, um 18 Uhr, wird ein Film über den Irak gezeigt. Beide Veranstaltungen finden im Amt für Landwirtschaft in der Kulmbacher Straße 44 statt. red