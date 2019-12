iPhone im Wert von 500 Euro entwendet

Ein weißes iPhone 8 im Wert von rund 500 Euro entwendete ein unbekannter Täter am Sonntag aus der Obermain-Terme. Die 18-jährige Besitzerin versperrte ihr Mobiltelefon gegen 18.30 Uhr in ihrem Spind. Als sie gegen 21 Uhr wieder zurückkam, war es verschwunden. Sie vermutet, dass das Handy durch die Gitter gerutscht ist, dann am Boden lag und mitgenommen wurde. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol