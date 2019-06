Investor zeigt Interesse an Loewe

Beim Kronacher TV-Gerätehersteller Loewe tut sich offenbar ein Hoffnungsschimmer auf. Wie Finanzchef Josef Hauke gegenüber Radio Eins erklärte, gibt es wohl einen sehr interessierten "strategischen Investor". Ralf Vogt, der Vorsitzende der Geschäftsführung, habe diesen vielversprechenden Kontakt geknüpft. Der potenzielle Investor wolle seine Analyse des Unternehmens in drei Wochen aufnehmen. Loewe hatte kürzlich die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Hauke sprach von einem großem Interesse des Investors, in ein deutsches Unternehmen zu investieren. Näheres zu diesem Interessenten könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, wie Loewe-Pressesprecher Roland Raithel auf Nachfrage unserer Zeitung gestern feststellte. mrm