Investitionen in die Wasserversorgung Neues Feuerwehrauto für Hetzles

In der Novembersitzung hatte der Gemeinderat von Hetzles beschlossen, die Investition in die Wasserversorgung in Höhe von 780 000 Euro über die Gebühren zu finanzieren. Daher wird eine Grundgebühr erhoben. Für den Kalkulationszeitraum wird eine Grundgebühr von drei Euro im Monat erhoben. Die Räte beschlossen einstimmig die Beitrags- und Gebührensatzung. Ohne Gegenstimmen akzeptierte der Gemeinderat eine Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung. Insbesondere durch die Senkung der Entwässerungsgebühr von derzeit 3,26 auf 2,95 Euro pro Kubikmeter sah die Verwaltung nun eine sinnvolle Gelegenheit, die Satzung auf den aktuellen Stand zu bringen. Einstimmig hat der Gemeinderat Hetzles die Vergabe der Lose 1 bis 3 für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs vom Typ LF 10 beschlossen. Der Auftrag für das Fahrgestell wurde an die Firma MAN zum Preis von 87 584 Euro vergeben. Den Aufbau fertigt die Firma Ziegler zum Preis von 241 142 Euro. Die Beladung übernimmt das Unternehmen Wolfgang Jahn für 26 550 Euro. wi