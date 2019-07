Investition in die Zukunft und Erhalt von Arbeitsplätzen

Zum Artikel "Bürger begehren in Grundfeld auf" in der Samstagsausgabe des Fränkischen Tags vom 29, Juni 2019 ging uns folgende Lesermeinung zu: Nach dieser Überschrift werden die meisten Leser des FT somit eindeutig der Meinung sein, dass das gesamte Dorf mit allen Bürgerinnen und Bürgern den Neubau der Logistikhalle der Firma CS Trans verhindern wolle. Aufgrund der Initiative einzelner Personen möchte ich hier klarstellen, dass nicht nur ich, sondern noch viele andere Bürgerinnen und Bürger in Grundfeld diesen Bau nicht verhindern wollen. Deswegen schreibe ich den Leserbrief.

Hier investiert eine alteingesessene Grundfelder Familie in die Zukunft ihrer Firma und den Erhalt der Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter. Es handelt sich um Bad Staffelsteiner Stadtbürger und nicht um fremde Investoren, deren Verhalten oft unsicher ist, wenn sie eine Firma übernehmen, denn ebenso leicht lassen sie diese auch wieder fallen.

Die kleinen und mittleren Betriebe bilden das "Gerüst" der deutschen Wirtschaft und nicht die Großkonzerne, auch wenn diese oft Tausende Beschäftigte haben. Die Fima CS Trans beschäftigt auch Arbeitnehmer aus dem Stadtgebiet, und die Stadt Bad Staffelstein profitiert von Schlüsselzuweisungen bzw. Steuereinnahmen. Die Stadtverwaltung hat auch kein geeignetes Grundstück im Stadtgebiet anzubieten. Der geplante Standort der Halle, die mit 8,50 Metern Höhe so hoch ist wie umliegende Häuser oder wie der Lärmschutzwall der A 73 beeinträchtigt nicht sonderlich den Blick von Vierzehnheiligen nach Kloster Banz. Stünde man auf der Terrasse der Hanns-Seidel-Stiftung in Kloster Banz und schaut ins Maintal, wäre der Blick auch nicht beeinträchtigt, man sieht aber jetzt schon die großen Dachflächen der Firma Maintal Betten in Reundorf und das bauliche Ungetüm im Rohbau der Firma Concept Laser. Der "Gottesgarten" wurde schon durch andere Baumaßnahmen geschädigt und wird es meiner Meinung nach nicht durch den geplanten Logistikbau.

Dass sich in Grundfeld neu hinzugezogene Anwohner gegen den Bau in ihrer Nachbarschaft wehren, ist überaus verständlich, und dem Bund Naturschutz und dem Bauernverband spreche ich das Recht auf Kritik am Flächenverbrauch zu, was ich aber immer in Betrachtung des Einzelfalles sehe. In diesem Fall soll aber nicht nach Lösungen gesucht werden (Begrünung von Grundstück und Hallendach, Öffnungs-, Lieferzeiten etc.), sondern kompromisslos die Verhinderung betrieben werden. So suggeriert man, dass die gesamten Bewohner Grundfelds gegen den Bau der Grundfelder Familie wären. (Das veröffentlichte Bild zeigt fünf Grundfelder.)

Außenstehende Bürger will man "überrumpeln" und sie schlagwortartig zu Unterschriften verleiten. Es wäre zu empfehlen, dass Bürgerinnen und Bürger die z.B. aus Sorge um Landschaft und Tourismus ihre Unterschrift hergeben wollen, vielleicht mal mit der investierenden Familie reden oder versuchen, sich in deren Situation hineinzudenken.

Norbert Donath

Grundfeld