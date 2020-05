Interview: So verändert sich der Ölschnitzsee bis nächstes Jahr

Der Ölschnitzsee ist diese Saison menschenleer - in diesem Fall nicht wegen Corona. Der Bürgermeister der Gemeinde Steinbach am Wald, Thomas Löffler, erklärt, was gerade am Freizeitsee passiert.

Herr Löffler, am Ölschnitzsee wird derzeit gebaut. Wie gehen die Arbeiten voran?

Thomas Löffler: Nach intensiver Vorbereitung und vielen Abstimmungsgesprächen gehen die vielfältigen Arbeiten unter der Leitung des Landkreises Kronach gut voran. Dabei werden die Parkplatzsituation und die Zuwegung deutlich verbessert, neue Anschlussleitungen gelegt, ein neues Sanitärgebäude mit Duschen und WC sowie eine Wachstation für die DLRG errichtet und die Liegeflächen erweitert, an die sich ein großer Spielbereich anschließt. Bei den Maßnahmen wird viel Wert auf Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit gelegt.

Der Ölschnitzsee wäre also auch ohne Corona-Maßnahmen gesperrt gewesen?

Der Ölschnitzsee wäre 2020 aufgrund der Baumaßnahmen ohnehin im Sommer für den Badebetrieb gesperrt gewesen. Aktuell ist der See zumindest für Wanderer und Radfahrer auf der Ostseite zugänglich. Sobald es der Baufortschritt zulässt, wird zudem eine Einkehr in der Ölschnitzhütte möglich sein, was in wenigen Wochen bereits der Fall sein dürfte.

Wie kommen die Gastronomen mit der Situation zurecht?

Der Besitzer der Gastronomie, der mit seinem Team seit vielen Jahren einen tollen Job macht, plant trotz niedriger Fördersätze einen Ersatzneubau mit Erweiterung der Ölschnitzhütte, womit eine Ganzjahresnutzung möglich wäre. Ob die Umsetzung in den Wintermonaten oder ein Jahr später erfolgen kann, hängt vom Planungsfortschritt ab. Auf jeden Fall eine mutige Investition, mit der er seine Heimatverbundenheit beweist und einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung unserer Region leisten würde.

Der Ölschnitzsee ist also der einzige Bade- und Wassersportsee im Landkreis Kronach. Welche Wassersportler treffen sich dort normalerweise in der Hochsaison und wohin weichen sie aus?

Der See ist bei Anglern und Spaziergängern beliebt. Zudem gibt es einen Tretbootverleih und eine Minigolfanlage für Familien. Einmal im Jahr veranstalten die FUN-Biker Steinbach am Wald ein großes Moutainbike-Event, das 2020 leider ausfallen muss. Als Ausweichmöglichkeit zum Schwimmen bietet sich das Freibad in Ludwigsstadt an, sobald es geöffnet hat.

Wann rechnen Sie mit der Wiedereröffnung des Badesees?

Nach Auskunft von Gunther Dressel vom Landratsamt werden die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen, so dass der See im Jahr 2021 wieder vollständig nutzbar sein wird.

Interview: Bastian Sünkel