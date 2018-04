Interreligiöses Kochprojekt

Das interreligiöse Kochprojekt "Menschen begegnen - sich austauschen - miteinander kochen" der Diakonie Haßberge und der Volkshochschule Hofheim macht an verschiedenen Orten im Landkreis Station. So am 27. April, in Hofheim. Essen und Feiern verbindet Menschen über die Grenzen von Religion, Kultur und Nationen hinweg. Bei diesen Nachmittagen steht das gemeinsame Erleben und Tun, Kochen, Erzählen und Feiern im Mittelpunkt. Anhand von biografischen Festen sollen die Teilnehmer mehr über die Kultur und Tradition anderer Menschen erfahren. In Hofheim geht es um das Thema "Taufe". Beginn ist 16 Uhr in der Schulküche der Grundschule. Anmeldung bei der Volkshochschule Hofheim (Telefon 09523/7807 oder unter www.vhs-hassberge.de . red