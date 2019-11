Internist spricht

Im VdK-Gesundheitsforum hält am Mittwoch, 13. November, 15 Uhr, Winfried Schorb (Facharzt für innere Medizin und Kardiologie) einen Vortrag zu dem folgenden Thema ab: "Herzkranzgefäßverengung und Vorhofflimmern". Der Vortrag findet in der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Haßfurt statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitglieder des VdK und weitere Interessierte sind dazu willkommen. red