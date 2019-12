Internetkurs: langsames Lerntempo

Das Bürgerzentrum Forchheim in Kooperation mit der Adalbert-Stifter-Schule organisiert einen dreiteiligen Einführungskurs ins Internet, bei dem jeweils ein Schüler in Tandemarbeit einem Erwachsenen zur Seite steht. Zusätzlich begleitet ein Fachlehrer die Gruppe. Kursbeginn ist am Dienstag, 21. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr im Computerraum der Schule. Um eine Anmeldung zu diesem Einführungskurs bis Montag, 13. Januar, unter Telefon 09191/6155287 wird gebeten. red