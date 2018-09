Meine Daten sind doch nicht wichtig! Was kann mir schon passieren? Ich kenne doch die Risiken im Internet! "Die" wissen doch sowieso schon alles über mich! - Mit dieser Einstellung bewegen sich viele im Internet, ohne zu wissen, was im Hintergrund gerade abläuft. Ein Seminar der KAB richtet sich an Personen, die sich regelmäßig im Internet bewegen, einkaufen, kommunizieren, recherchieren, mit Smartphones kommunizieren, in sozialen Netzwerken präsent sind und somit eine Vielzahl von Datenspuren hinterlassen. Die Informationsveranstaltung "Internetkriminalität - Digitale Sicherheit Sensibilisierung und Aufklärung" am Freitag, 21. September, 19 Uhr, vermittelt anhand eines interaktiven Vortrages und Live-Beispielen per Internet viele Tipps, wie man sich am sichersten im Internet bewegt. Der Stützpunkt für Verbraucherbildung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Bamberg lädt dazu ins Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32, ein. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0951/91691-0 oder per E-Mail an kab-bildungswerk@kab-bamberg.de. red