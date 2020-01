Um mit Verwandten und Freunden aktiv im Kontakt zu bleiben, eignet sich die Internet-Telefonie via Skype dazu. Skype ist ein sogenannter Instant-Messaging-Dienst, der kostenloses Telefonieren zwischen Skype-Kunden via Internet ermöglicht. Das Kolping-Bildungswerk lädt zum Seminar "Internet-Telefonie und Skype" ein. Das Seminar findet am Dienstag, 14. Januar, im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3 statt. Weitere Informationen, Uhrzeit und Anmeldung zu dieser Veranstaltung gibt es

unter der Telefonnummer 0951/519470 oder unter www.kolpingbildung.de. red