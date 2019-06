Die Kolping-Akademie lädt zum Seminar "Smartphone 50 Plus - Internet für Fortgeschrittene" ein. Gezeigt wird, wie man mit einem Smartphone im Internet einkauft. Das Seminar findet am 8. und 10. Juli, von 9 bis 12.15 Uhr in der Kolping-Akademie statt. Anmeldung und weitere Infos unter der Telefonnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red