Internationales Klassenzimmer

Der Internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien das "Internationale Klassenzimmer" in England. Es gibt noch einige freie Plätze für Schüler aus Herzogenaurach, um die sich nunmehr Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 18 Jahren bewerben können. Die Teilnehmer werden im Seebad Westgate bei englischen Gastfamilien wohnen: Zwei Wochen wie ein eigenes Kind der Familie, so dass man den englischen Alltag so richtig kennenlernen kann. An den Vormittagen findet ein Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule statt: Im "Internationalen Klassenzimmer" gemeinsam mit Jungen und Mädchen aus aller Welt, soll auch die Angst vor dem Gebrauch der Sprache genommen werden. Nach dem Lernen gibt es Spaß: Auf dem Programm stehen Sport, Badenachmittage am herrlichen Strand und Ausflüge. Außerdem gibt es Exkursionen, natürlich auch nach London. Die Info-Unterlagen erhalten Interessenten unverbindlich zugesandt. Eine Mail an klassenzimmer@austauschdienst.de senden und die Adresse sowie das Alter angeben. red