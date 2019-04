Internationales Interesse an Bamberger Suzuki-Tagen

Vom 28. bis 30. Juni finden an der Städtischen Musikschule die 7. Bamberger Suzuki-Tage statt. Sie richten sich an alle interessierten Kinder, die auf den Instrumenten Violine, Viola, Violoncello oder Querflöte nach der Suzuki-Methode unterrichtet werden. Veranstalterin ist die Städtische Musikschule Bamberg. Da die Zahl der Teilnehmer auf 130 begrenzt ist, ist eine Vorab-Anmeldung erforderlich, die noch bis 14. April möglich ist unter der Webadresse www.stadt.bamberg.de/suzuki.

Rund 130 junge musizierende Kinder und Jugendliche werden Ende Juni ein Wochenende lang ihre Kenntnisse auf der Violine, Viola, Querflöte und dem Violoncello nach der Suzuki-Methode spielerisch vertiefen und erweitern. Dabei werden sie angeleitet von elf erfahrenen Dozenten, von denen einige aus den Niederlanden, Spanien, Belgien und Großbritannien nach Bamberg kommen werden. Von den 130 Teilnehmern stellte die Musikschule in der Vergangenheit ein gutes Drittel, der Großteil reiste jedoch aus anderen Städten aus ganz Deutschland an. Sogar international haben sich die Suzuki-Tage offenbar herumgesprochen, so dass jedes Mal auch Kinder aus dem Ausland mit ihren Eltern dabei sind, berichtet die Städtische Musikschule.

Die Ergebnisse der zwei intensiven Probentage werden beim Abschlusskonzert am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr im Hegel-Saal der Konzerthalle Bamberg präsentiert. Weitere Infos gibt es unter www.musikschule.bamberg.de. red