Internationales Fußballturnier

Das Internationale Fußballturnier im Kleinfeld hat mit dem Motto "Fremde werden Freunde" beim TV 48 Tradition. Am 7. September ab 10.30 Uhr werden wieder Spieler aus vielen Nationen aus Coburg und Umgebung 5 gegen 5 antreten. Diesmal soll aber das internationale Flair noch mehr betont werden, und deshalb hat das Team um Sabine Berger auch ein besonderes Rahmenprogramm. Die Äthiopische Küche von "Kochen für Weltbürger" und die Ehrenamtlichen des Vereins Schmetterlingeffekt werden ab 11 Uhr im Sportheim des TV 48 kochen. Dafür werden auch noch fleißige Mithelfer gesucht. Neben dem Fußballturnier findet diesmal auch ein Beachvolleyballturnier "Just for fun" statt. Es soll ein buntes Fest für die ganze Familie werden. Das gemeinsame Essen nach Turnierende gegen 15 Uhr bildet den Abschluss. Anmeldungen bei sabineberger@gmx.de, Mobilnummer 0171/4690534 oder saleh.gharib@outlook.com, mobil 0170/4962599. ahe