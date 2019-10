Es findet wieder ein internationales Frühstück in den Räumen der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Scheuerfeld statt. Bisher konnten Gäste aus bis zu 16 Ländern begrüßt werden. Die Gäste werden gebeten, typische Spezialitäten aus ihren Mutterländern mitzubringen. Am Samstag, 19. Oktober, um 9 Uhr ist es wieder soweit. Eine Anmeldung ist nicht nötig. red