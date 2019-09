Die Coburger Klimaschutzaktivisten beteiligen sich am internationalen Klimastreik am Freitag, 20. September, mit einer Fahrraddemonstration. Start des gemeinsamen Fahrradprotestes ist um 12 Uhr am Marktplatz. Anschließend wird es am Marktplatz eine kurze Abschlusskundgebung und ein "Sit-in" geben. Alle sind eingeladen, sich ein kleines Picknick mitzubringen. red