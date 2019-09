Internationaler Abend rückt näher

Am Freitag, 27. September, lädt der Awo-Bürgertreff zu einem Internationalen Abend ein. Die Welttourismusorganisation (UNWTO) feiert seit 1980 den Welttourismustag am 27. September, und dieses Jahr wird im Bürgertreff mitgefeiert. Dazu wird es Speisen aus verschiedenen Ländern zum Probieren und zum Essen geben. Dadurch könne man gemeinsam die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und des Essens entdecken, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Beginn ist um 18 Uhr. Bei Interesse bitte bis Mittwoch, 25. September, unter Telefon 09562/4037283 anmelden. red