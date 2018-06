Internationale Woche startet

red



Ein buntes Programm bietet die Internationale Woche, die am Sonntag, 1. Juli, mit dem Auftakt im Rahmen des 1. Coburg Stadtfestes im Rosengarten am Kongresshaus startet. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr bieten Akteure aus dem Integrationsbereich Wissenswertes und Kulinarisches zu den Herkunftsländern der in Coburg lebenden Einwohner an. Das Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn gibt einen Einblick in seine Arbeit, und die Spielshow "Jeder will ein Stück vom Kuchen " lädt dazu ein, sich ein Stück vom Kuchen zu sichern.Am Mittwoch, 4. Juli, findet die Buchvorstellung "Fern von Aleppo" von Faisal Hamdo statt, der als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam und heute als Physiotherapeut in Hamburg arbeitet .Im Rahmen einer öffentlichen Feier am Donnerstag, 5. Juli, werden Einbürgerungen vorgenommen und bereits eingebürgerte Personen durch Dritten Bürgermeister Thomas Nowak in Coburg willkommen geheißen.Die 2. Coburger Integrationskonferenz am Samstag, 7. Juli, im Haus Contakt zum Thema "Bildung als Grundlage des Ankommens" legt den Fokus auf Bildung als Grundlage einer schulischen und gesellschaftlichen Integration.Sportlich wird es ebenfalls am 7. Juli: Der FC Anadoluspor Coburg organisiert auf dem Vereinsgelände in der Schellingstraße ein Fußballturnier mit Musik und türkisch-anatolischen Spezialitäten.Den offiziellen Abschluss der Internationalen Woche bildet das Fest der Religionen am Sonntag, 8. Juli, von 15 bis 18 Uhr auf dem Albertsplatz, teilt die Stadt Coburg mit.