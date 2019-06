Internationale Woche an der Uni Bamberg mit Länderabend und Theater

Edgar Allan Poe und andere internationale Literaten, neueste Erkenntnisse über interkulturelles Lehren und Lernen, fremde Kulturen oder fremdsprachiges Theater: Die Internationale Woche an der Universität Bamberg verbindet im Jahr 2019 Deutschland, Europa und die Welt. Unter diesem Motto steht auch der Länderabend am Sprachenzentrum am Donnerstag, 4. Juli, bei dem literarische Lesungen und Länderpräsentationen sowie Gesprächsrunden über Kulturschock und Identität auf dem Programm stehen.

Interessierte Gäste sind darüber hinaus eingeladen, vom 1. bis zum 5. Juli ausgewählte Lehrveranstaltungen, Vorträge und Diskussionen aus der Amerikanistik, Romanistik oder Pädagogik zu besuchen, die in dieser Zeit für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

An die Internationale Woche schließen sich drei Bühnenstücke an, die von den studentischen Theatergruppen der Universität Bamberg aufgeführt werden: Mit "Emilia y eso que se esconde bajo sus pies" (deutsch: "Emilia und das, was sich unter ihren Füßen verbirgt") lädt das spanischsprachige Ensemble "PieZas" vom 27. bis 29. Juni in die Brauerei "Klosterbräu" ein. Das absurde Drama entführt eine Lehrerin in eine Parallelwelt, in der sie die Normalität ihres bisherigen Lebens infrage stellen muss.

Bei der Bamberg University English Drama Group steht ab 18. Juli die englischsprachige Tragikomödie "Rosencrantz and Guildenstein are dead" im Jugendzentrum, Margaretendamm 12a auf dem Spielplan. Darin wird die Perspektive zweier Randfiguren aus Shakespeares "Hamlet" eingenommen.

Am 20. Juli nehmen im Jugendkulturtreff "Immer hin" ausländische Studierende des Theater International im Stück "Das Experiment" von Sabine Hrach die Abhängigkeit von Personalisierungsapps und neuen technischen Medien kritisch unter die Lupe.

Alle Termine und weitere Informationen zur Internationalen Woche finden Sie unter www.uni-bamberg.de/events/int-woche. red