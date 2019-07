Internationale "Verflechtungen" zwischen Lichtenfels und Fayl-Billot

Schüler der Staatlichen Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels, in der man - deutschlandweit einzig - das Handwerk des Korbmachers und Flechtwerkgestalters erlernen kann, haben ihre Partnerschule in Fayl-Billot (FR) besucht. Bemerkenswert dabei: Es sind derzeit die beiden einzigen Lehranstalten Europas, die dieses Wissen auf verschiedene Art vermitteln. Der mit viel Engagement eingerichtete Stand der Schule stellte die Feinflechterei - eine ausgesprochene Spezialität unserer Region - in den Mittelpunkt, womit man sehr große Beachtung fand.

Am Rande der Ausstellungen zum Festival in Fayl-Billot fanden erfolgreiche Gespräche zwischen den Schulen zur weiteren Ausgestaltung einer Kooperation statt. Die beiden europäischen Schulen für das Flechthandwerk arbeiten künftig gemeinsam an der Weiterentwicklung der Ausbildung. Ziel ist eine moderne, internationale Ausrichtung, bei der ein gegenseitiges Austauschprogramm vorgesehen ist. Die konkreten Vorschläge werden zu einem Konzept zusammengefasst, das die Basis für die Verhandlungen mit den zuständigen Gremien ist.

Der Stand der staatlichen Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung war tatsächlich ein echter"Hingucker". Die Schülerinnen der Berufsfachschule, die den Stand gemeinsam mit ihren Lehrern konzipiert hatten, präsentierten engagiert ihre Schule und ihre Ausbildung, was sich nicht zuletzt in der Besucherfrequenz widerspiegelte.

Besonders das Thema "Feinflechten" hatte es französischen Besuchern angetan. Und es gab recht intensiven Kontakt und Austausch zwischen den Auszubildenden beider Schulen. Nachdem zum Korbmarkt 2016 in Lichtenfels zwischen beiden Schulen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wurde, fanden am Rande des Festivals zielgerichtete Gespräche der Verantwortlichen der"École de Vannerie", Direktorin Josiane Moilleron und Sarah Bernhard, und der Staatlichen Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung Lichtenfels, technischer Leiter Günter Mix, über eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene statt. Ziele waren dabei, die Harmonisierung der Ausbildung, die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungsinhalten und den Austausch zwischen Schülern zu ermöglichen. Mit am Tisch saß für das ZEF Geschäftsführer Manfred Rauh. red