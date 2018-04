Internationale Studierende werden mehr

Ausländische Schulklassen kommen regelmäßig an die Hochschule Coburg, um sich über die vielfältigen Studienangebote zu informieren. Das Konzept einer international ausgerichteten Hochschule geht auf: Zehn Prozent der Studierenden kommen mittlerweile aus dem Ausland, teilt die Pressestelle der Hochschule mit.

"Wir haben immer mehr internationale Gäste bei uns an der Hochschule, sowohl interessierte Schüler und Schülerinnen als auch Gastdozenten", freut sich Annette Stegemann, Leiterin des International Office. Mit ihrem Team besucht sie regelmäßig Schulen im Ausland und lädt die Schüler und ihre Lehrer nach Coburg ein. Viele nehmen die Einladung an. Zuletzt begrüßte Stegemann am Campus Friedrich Streib 18 Schüler aus Italien.

Die Zehnt- und Elftklässler der Deutschen Schule in Genua erkundeten einen Tag lang die Hochschule Coburg. Dazu gehörten Informationen über Studienmöglichkeiten durch die Studienberatung und den Career Service.

Am Nachmittag führte die Studentin Kathi Steiner die Gäste über das Campusgelände. Gemeinsam besuchten sie das neu gebaute Zentrum für Mobilität und Energie und das Labor für Bioanalytik. Und sie genossen den eindrucksvollen Blick über die Stadt Coburg bis zur Veste.



Anhaltendes Interesse

"Wir sind bereits zum dritten Mal zu Gast an der Hochschule Coburg. Unsere Schüler freuen sich immer darauf und haben Spaß, weil es hier so praxisnah zugeht", sagt Michaela von Necker, die an der Schule in Genua für die Berufs- und Studienberatung zuständig ist.

Das International Office ist eine zentrale Anlaufstelle für internationale Studierende. Dort erhalten Interessenten vielfältige Hilfestellungen, angefangen von Beratungen zum Studienplatzangebot und Zulassungskriterien über einen Willkommensservice zur Eingewöhnung bis zur Betreuung in Coburg. Durch gemeinsame Veranstaltungen, sowohl fachlich als auch außerhalb der Hochschule, wird der Austausch zwischen den Kulturen gefördert.