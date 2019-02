Internationale Studenten besuchten Ubiz

Dieser Tage erhielt das Umweltbildungszentrum (Ubiz) der Volkshochschule Landkreis Haßberge illustren Besuch. Rund 35 Studierende von Partneruniversitäten der Universität Würzburg kamen im Rahmen der "Winter School" ins Ubiz, um die konkrete Arbeit einer Umweltbildungseinrichtung sowie einer Volkshochschule in einer ländlichen Region hautnah kennenzulernen, wie das Umweltbildungszentrum mitteilte.

Wertvolle Einblicke

Die "Winter School für internationale und vergleichende Studien zu Erwachsenenbildung & lebenslangem Lernen" bietet während eines zweiwöchigen Gastaufenthaltes Studierenden im Master- und Promotionsstudiengang die Möglichkeit, neben Vorlesungen und einer Phase des Online-Lernens Einrichtungen der Weiter- und Erwachsenenbildung in ganz Unterfranken kennenzulernen, wobei den Volkshochschulen stets besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Studierenden aus den unterschiedlichsten Nationen (Brasilien, Nigeria, Bangladesh, Ungarn, Dänemark, Indien) mit der Professorin Egetenmeyer sowie weiteren Dozenten von der Universität Würzburg wurden vom VHS-Vorsitzenden Holger Baunacher, der neuen Leiterin des Ubiz, Christine Thorn, und dem VHS-Geschäftsführer Holger Weininger empfangen. Nach einer kurzen Vorstellung der Struktur und der Aktivitäten der Volkshochschule und des Umweltbildungszentrums folgte eine muntere Fragerunde zu den Geschäftsfeldern, den Kursinhalten, den Dozenten und den Projekten von VHS und Ubiz, die den internationalen Gästen detaillierte Einblicke in die Arbeit einer Volkshochschule und einer Umweltstation ermöglichte. Es schloss sich eine Führung durch das Ubiz an. Kursräume, Umweltbibliothek und der Lehrgarten stießen auf ein reges Interesse. Zudem konnten die Studierenden in vielen Gesprächen, die sich am Rande und im Anschluss an die Führung ergaben, weitere Detailfragen stellen und die Arbeit der VHS im Landkreis Haßberge mit der Arbeit von Einrichtungen der Erwachsenenbildung in den jeweiligen Heimatländern vergleichen.

Grundstein für Kooperation

Aufgrund des großen Erfolgs dieser Veranstaltung wurde zwischen den Vertretern der Universität Würzburg und der Volkshochschule vereinbart, in Kontakt zu bleiben und zukünftig bei geeigneten Projekten oder im Rahmen von Vorträgen zu kooperieren. Insofern wurde "an diesem für alle Seiten hochinteressanten Nachmittag der Grundstein für eine perspektivenreiche Zusammenarbeit gelegt", meinen VHS und Ubiz. ft