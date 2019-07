Internationale Auszeichnung für Badeseen und Jachthäfen

Zwei der Fördermitglieder des Vereins Flussparadies Franken, der Motorbootclub Obertheres und der Motor- und Segelbootclub Coburg in Trosdorf, haben erneut die Blaue Flagge für Sportboothäfen der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) verliehen bekommen. Beide tragen diese weltweit anerkannte Umweltauszeichnung für Bootshäfen und saubere Strände schon seit über 15 Jahren. Die Geschäftsführerin des Flussparadieses Franken, Anne Schmitt, findet das sehr beachtenswert: "Durch sie bin ich auf die Blaue Flagge erst aufmerksam geworden und wollte dieses Qualitätsinstrument für die Badeseen in der Region nutzen."

So dürfen in diesem Jahr erneut auch der Naturbadesee Ebensfeld, der Ostsee Bad Staffelstein und der Rudufersee bei Michelau in Oberfranken die Blaue Flagge hissen. Ein großer Erfolg, da die Anforderungen sehr hoch sind: Ausgezeichnete Wasserqualität, Sanitäranlagen in ausreichender Zahl, Rettungsmittel und Engagement im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit werden geprüft.

Die drei Lichtenfelser Seen und die Jachthäfen am Main sind bayernweit Vorreiter für Qualität und Umwelt (siehe www.blaue-flagge.de). red