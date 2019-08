International tätige Fachkräfte tauschen sich beim "Expat Meetup" aus

Neu in der Region? Lust auf neue Kontakte, andere Kulturen und geselliges Beisammensein? Das ist der Hintergrund des nun schon zum dritten Mal im Landkreis Kronach stattfindenden Stammtisches für international tätige Fachkräfte (Expats).

Angesichts demografischer Entwicklung, zunehmender Internationalisierung und steigender Arbeitskräftemobilität, beschäftigen immer mehr Unternehmen Fach-und Führungskräfte aus dem Ausland. Auch im Landkreis Kronach profitieren zunehmend Unternehmen vom Knowhow ausländischer Fachkräfte.

Damit sich Mitarbeiter in ihrem neuen Umfeld schnell zurechtfinden und in der Region wohlfühlen, braucht es, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Betriebes, eine gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur.

Das Bündnis familienfreudiger Landkreis Kronach unter der Federführung von Kronach Creativ e.V. hat zusammen mit und unter der Leitung des Geschäftsführers des Innovations-Zentrums Region Kronach e.V., Hendrik Montag-Schwappacher, einen regelmäßigen Treffpunkt geschaffen. Immer am ersten Mittwoch im Monat findet das "Expat Meetup" in der Fichtenstube im Freizeit- und Tourismuszentrum, Badstraße 2 in Steinbach am Wald, statt. So erhalten am kommenden Mittwoch, 4. September ab 17 Uhr alle Interessierten die Gelegenheit, sich in ihrer Freizeit mit Gleichgesinnten zu treffen und sich sowohl in englischer als auch in deutscher oder anderen Sprachen auszutauschen.

Der Stammtisch ist offen für alle ausländischen Mitarbeiter in allen Positionen und deren Angehörige sowie alle inländischen Interessierten, die Lust auf geselliges Beisammensein, Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und neue Kontakte haben. Ba