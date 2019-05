International im Einsatz

Die für die LG Bamberg startenden Kader-Athletinnen Naomi Krebs und Anna Güthlein wurden vom Bayerischen Leichtathletikverband (BLV) für den Ländervergleichskampf der Jugend U18 in Brixen nominiert. Traditionell fährt der BLV mit seinen leistungsstärksten Athleten der U18 am 26. Mai zum Ländervergleichskampf zwischen ausgewählten Mannschaften aus Italien, der Schweiz und Slowenien nach Brixen. In diesem Jahr wurden die beiden U18-Athletinnen der LG Bamberg, Naomi Krebs (100 m, 100 m Hürden) und Anna Güthlein (Speerwurf), aufgrund ihrer Ergebnisse (Platz 1 der bayerischen Bestenliste) für ihren ersten internationalen Einsatz nominiert. red