Interkulturelle Wochen locken mit buntem Programm

"Der Migranten- und Integrationsbeirat (Mib) der Stadt Bamberg freut sich, dass die Interkulturellen Wochen unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke zu einem festen Bestandteil des Kulturkalenders in Bamberg geworden sind", so dessen Erster Vorsitzender Mohamed Hédi Addala im Gespräch mit unserer Zeitung. In diesem Jahr feiert der Mib den 25. Geburtstag der Interkulturellen Wochen. Diese stehen vom 21. September bis 9. November unter dem Motto "Zusammen leben, zusammen wachsen". Eröffnet werden sie am Samstag, 21. September, um 14 Uhr mit der Aktion "Radeln gegen Rassismus". Wie immer sind die Interkulturellen Wochen ein Forum für Aktivitäten und Veranstaltungen zu interkulturellen Themen im weitesten Sinne.

Teilnehmen können alle Vereine, Organisationen, Einrichtungen und Kulturanbieter, die sich politisch, sozial oder gesellschaftlich für die Integration engagieren, mit Bürgern ausländischer Herkunft und internationaler Kultur zu tun haben und sich für einen Dialog über die Grenzen hinweg interessieren. Die einzelnen Gruppen können wie in den letzten Jahren im Rahmen der Interkulturellen Wochen eine Veranstaltung oder Aktion anbieten. Die Veranstaltungen werden von den Clubs in eigener Regie geplant und durchgeführt. Der Migranten- und Integrationsbeirat übernimmt die Koordination, nimmt diese in das Programm auf und macht dafür Werbung.

Markt der Möglichkeiten

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hier einige Beispiele: Chansonabende, Filmvorführungen, Lesungen, Konzerte, Begegnungsfeste, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Vorträge, multireligiöse Gebetsfeiern, Dia-Abende, Kindernachmittage, interkulturelle Kochkultur, Aktionstage in den Schulen, Tanzveranstaltungen, Theater, Tag der offenen Tür in den einzelnen Vereinen etc. Am besten liegen die Veranstaltungen zwischen dem 21. September und 9. November.

Zur Ankündigung der Vereinsveranstaltungen wird gebeten, das ausgefüllte Online-Formular bis Mittwoch, 31. Juli, auszufüllen. Dieses ist unter www.mib.stadt.bamberg.de zu finden. Bezüglich der Anmeldung für eine Teilnahme kann auch das Büro des Migranten- und Integrationsbeirates entweder telefonisch unter 0951/871872 bzw. 0951/871874 oder per E-Mail unter mib@stadt.bamberg.de kontaktiert werden.