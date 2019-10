Interkulturelle Wochen gehen mit Kabarett, Filmen und Argumentationstraining weiter

Vielfalt verbindet - unter diesem Motto finden seit dem 14. September zum ersten Mal im Landkreis Haßberge bis einschließlich 25. Oktober interkulturelle Wochen statt. Damit setzt der Landkreis nach eigenen Angaben "ein deutliches Zeichen für ein gutes Gelingen von Integration". "Beim Feiern und Erleben der Vielfalt in unserem Landkreis geht es besonders um ein interessiertes und wertschätzendes Wahrnehmen, welches unser Denken bereichern wird", sagt Landrat Wilhelm Schneider.

Die interkulturellen Wochen sind ein bundesweit feststehender Begriff und werden von mehreren Kooperationspartnern getragen. Seit dem 14. September finden abwechslungsreiche Veranstaltungen rund um das Thema interkulturelle Begegnungen und Vielfalt statt. Dabei beteiligen sich verschiedene Träger im Landkreis wie das Bayerische Rote Kreuz, die Caritas, die Volkshochschule, die Diakonie, mehrere Ehrenamtliche, Schulen und Bibliotheken, Helferkreise, die Haßberg-Kliniken und weitere Akteure. Die interkulturellen Wochen starten nun in den Oktober.

Für Freitag, 11. Oktober, lädt die Volkshochschule Landkreis Haßberge ab 19.30 Uhr zum Kabarett mit "Kabbaratz" ein. Es gibt unter dem Motto "Wort im Orientexpress" eine "Sprachreise nach Deutsch-Absurdistan" im Rats- und Kultursaal in Knetzgau ein.

Weiter geht es am Montag, 14. Oktober, ab 18.30 Uhr mit einer Projekteinführung zu den "Interkulturellen Hörpfaden" im Zuwanderungszentrum Haßberge, Brüder-Becker-Straße 42, in Haßfurt. Veranstalter sind die Volkshochschule Landkreis Haßberge, die Gemeindeallianz Hofheimer Land und der Landkreis Haßberge.

Im Rahmen eines gemütlichen Abends wird am Donnerstag, 17. Oktober, in der Grundschule in Hofheim afghanisch gekocht.

Ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen findet am Samstag, 19. Oktober, von 10.30 bis 16.30 Uhr im katholischen Pfarrheim Haßfurt statt. Jürgen Kricke leitet es unter dem Motto "Streitet euch, macht Diskussion bunt". Veranstalter ist die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde Haßfurt und dem Kreisjugendring Haßberge.

Das syrisch-deutsche Filmprojekt "Mit anderen Augen" bildet einen weiteren Höhepunkt der interkulturellen Wochen. Zwei Dokumentarfilme werden am Samstag, 19. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Kino in Zeil gezeigt.

Tag der offenen Tür

Mit einem "Tag der offenen Tür" im Zuwanderungszentrum Haßberge am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Brüder-Becker-Straße 42 in Haßfurt findet die letzte Aktion im Rahmen der interkulturellen Wochen statt. Die Besucher dürfen sich auf ein Theaterstück, Spielaktionen für Kinder, Musik, Kunst, Kaffee und Kuchen, sowie Fingerfood freuen. Landrat Wilhelm Schneider will den Tag um 10 Uhr mit einem Grußwort feierlich eröffnen.

Weitere Informationen wie Anmeldungshinweise, Unkostenbeiträge und Kontaktdaten sind auf der Homepage des Kreises Haßberge zu finden (www.hassberge.de); es gibt folgendem Pfad: Bürgerservice/ Zuwanderung und Integration/Interkulturelle Wochen.

Ansprechpartnerin für den Landkreis ist Bettina Fritzler, die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, E-Mail bettina.fritzler@hassberge.de und Telefon 09521/27676. red