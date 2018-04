Ein Schuljahr im Ausland bietet viele Chancen: Eine neue Sprache lernen, ein neues Land entdecken, interkulturelle Kompetenz erwerben - eine Schlüsselqualifikation in der globalisierten Welt. Doch wer ein Auslandsjahr plant, dem stellen sich viele Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Auslandsschuljahr? Was kostet ein Auslandsaufenthalt und welche Leistungen bietet eine Austauschorganisation? Welche Möglichkeiten der finanziellen Förderung gibt es? Auf diese und viele weitere Fragen geben ehemalige Austauschschüler und ehrenamtliche Mitarbeiter der gemeinnützigen Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. Antwort. Eingeladen sind interessierte Schüler, Eltern und Lehrer. Die Veranstaltung der VHS Bamberg und der AFS Interkulturelle Begegnungen findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Alten E-Werk (kleiner Saal) statt. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei. red