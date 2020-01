Interesse der Feuerwehr an Fortbildung groß

Nur gut ausgebildete und motivierte Feuerwehrleute erbringen die optimale Leistung. Dafür sorgt die Regierung von Unterfranken zusammen mit den drei staatlichen Feuerwehrschulen. Die Schulungswünsche übersteigen dabei die Platzzahl bei weitem, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. Auch das beweist das herausragende Engagement und die hohe Motivation der unterfränkischen Floriansjünger, freut sich Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann. Das Schulungsangebot erstreckt sich von A wie "Atemschutzgerätewart" über G wie "Gruppenführer" bis hin zu Z wie "Zugführer". An den drei staatlichen Feuerwehrschulen in Geretsried, Regensburg und Würzburg konnte im Jahr 2019 die stattliche Anzahl von 1592 Feuerwehrfrauen und -männern aus Unterfranken an 192 Aus- und Fortbildungslehrgängen und 13 Tagesseminaren (bei insgesamt 84 verschiedenen Lehrgangsarten) teilnehmen. Hiervon wurden allein 1312 unterfränkische Feuerwehrfrauen und -männer durch die staatliche Feuerwehrschule in Würzburg ausgebildet.

Die Regierung von Unterfranken ermittelt den alljährlichen Bedarf an Lehrgangsplätzen in den einzelnen Landkreisen, verteilt dann das von den Schulen zugeteilte Kontingent vorab prozentual und lädt nach Rückmeldung durch die Landkreise die einzelnen Teilnehmer ein. "Unsere Feuerwehrangehörigen leisten mit großem Mut und oft unter Einsatz ihres Lebens ihren selbstlosen Dienst an unserer Gemeinschaft. Sie stehen dabei für Teamgeist und hohes Verantwortungsbewusstsein. Sie dürfen zu Recht erwarten, dass sie für ihren oft nicht

ungefährlichen Dienst gut ausgebildet werden. Für ihr Engagement gebührt ihnen unser aller Dank. Danken möchte ich auch den Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Einsatz sowie die Aus- und Fortbildung und damit im öffentlichen Interesse freistellen", betonte Ehmann. ruf