Wer legt eigentlich immer die Bibeln in die Hotelzimmer? Eine Antwort auf diese Frage bekommen die Teilnehmer am KaffeeKlatsch in der Johanneskirche in Bad Bocklet am Dienstag, 10. September. Beginn ist um 15 Uhr. Jean Richard vom Gideonbund stellt die Arbeit seines Verbands in Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen und Hotels vor. Dazu gibt es wie immer Kaffee und Kuchen. sek