Interessante Vorträge und Mitmachaktionen

Die Besucher erwarten interessante Vorträge und Mitmachangebote beim Coburger Gesundheitstag am Sonntag, 8. März. Dann hat das Kongresshaus Rosengarten in Coburg von 9.30 bis 17 Uhr seine Türen für die Besucher geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Im kleinen Saal (bis zu 200 Zuhörer) steht Folgendes auf dem Programm: 1. Vortrag - 10 Uhr: "Bauchfett - der Killer Nr. 1 in Deutschland - was kann ich tun?"; Sigrun Merger - Klinikum Coburg; 2. Vortrag - 11 Uhr: "Sodbrennen - wenn der Magen Feuer und Flamme ist"; Emilio Dominguez, Facharzt für Allgemeine Chirurgie, Gefäßchirurgie und Viszeralchirurgie - Klinikum Lichtenfels; 3. Vortrag - 12 Uhr: "Sucht im Alter - kleine Sünden oder große Sorgen?", Christian Pohlig, Chefarzt der Allgemeinmedizin, Akutgeriatrie, Frührehabilitation - Klinikum Coburg; 4. Vortrag - 13 Uhr: "Homöopathie in der täglichen Praxis", Jorgos Kavouras, Professor für Integrative Medizin und Homöopathie - Pödeldorf; 5. Vortrag - 14 Uhr: "Ernährung und Gesundheit", Chefarzt Johannes W. Kraft, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Notfallmedizin, Palliativmedizin - Klinikum Coburg.

Beim 6. Vortrag um 15 Uhr hat sich eine Änderung ergeben. Zum Thema "Bluthochdruck" referiert Chefarzt Prof. Johannes Brachmann, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie - Klinikum Coburg.

Und beim 7. Vortrag um 16 Uhr geht es um "Bauchschmerzen, was kann das sein?", Referent: Ralph Mäffert, Chefarzt der Inneren Abteilung, Regiomed-Kliniken Neustadt.

Mitmachaktionen im Bereich der Empore gibt es am Sonntag folgende: Um 10.30 Uhr treten die Sing-Zwerge (Musik-Garten für Babys und Kinder) mit Sonja Reineke (SVC) an. Um 11.15 Uhr steht Life-Kinetik für Kinder und Erwachsene mit Estefanos Götz (ruheraum) auf dem Programm. Um 12 Uhr beginnt das Athletiktraining für Jugendliche (ab 14 Jahre) mit Estefanos Götz. "Bodega moves" heißt es ab 12.45 Uhr mit Nicole Beetz (SVC). Aqua-Step/Aqua-Latino ist um 13.30 Uhr mit Anett Jungk (SVC). Um 14.15 Uhr bietet Monika Weiß (SVC) "bodyART". Und um 15 Uhr beginnt die Aktion Bauch-Beine-Po mit Baby mit Melanie Probst (SVC), der sich um 15.45 Uhr Yin Yoga mit Nicole Beetz anschließt.

Informationen zu den einzelnen Angeboten erhalten Besucher an den Infoständen vom Schwimmverein Coburg (SVC) oder dem Ruheraum. red