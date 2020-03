Auf vielfachen Wunsch wiederholt der Thurnauer Fotograf und Künstler Günter Karittke sein zehntes Schlossfest. Die Multivision "Schloss meets Castles III" wird noch einmal am Sonntag, 15. März, um 18.30 Uhr im Kutschenhaus zu sehen sein.

Die Besucher der Premiere im November waren angetan von den Geschichten um die alte Schlossdame und den Fotografien von Günter Karittke. Als Sprecherin fungierte Barbara Karittke. Zur Wiederholung laden die Gräflich Giech'sche Spitalstiftung und der Landkreis Kulmbach ein. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Die Multivision von Günter Karittke gewährt interessante Einblicke in den für das Institut für Fränkische Landesgeschichte neu gestalteten Nordflügel, zeigt sensationelle Entdeckungen historischer Malereien aus der Zeit der Förtsche und begleitet die alte Schlossdame auf einer weiteren Reise auf die britischen Inseln.

Karittke nutzt die Möglichkeiten der Digitalprojektion für eine neue Bildsprache. Er inszeniert seine Fotografie wie Filmsequenzen und vermittelt seinem Publikum die Illusion, beim Erkunden des Schlosses und bei der Reise zu den arkadischen Landschaften, weitläufigen Parkanlagen und prächtigen englischen Herrensitzen dabei gewesen zu sein.

Die Besucher werden auch den nun vollendeten Nordflügel in all seinen Verästelungen und Tiefen kennenlernen. Er wurde behutsam umgestaltet und an die Anforderungen des modernen Lebens angepasst. Mittlerweile sind die Mitarbeiter des Instituts eingezogen und werden allseits um ihren neuen Arbeitsplatz beneidet. red