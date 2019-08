Interaktiver Vortrag über richtiges Atmen

Richtig Atmen ist mehr als nur Luft holen. Die Atmung kann jedem helfen, herauszufinden, was gut tut und was man braucht. Die richtige Atmung verschafft mehr Energie für den Alltag. Referentin Waltraud Raabe führt die Teilnehmer auf eine Reise durch den Körper. Während des Vortrages werden gemeinsam Atemübungen durchgeführt, um für den Atemvorgang zu sensibilisieren. Wegen der großen Nachfrage wird nun der Vortrag "Richtig atmen" ein weiteres Mal für Interessierte angeboten. Die Veranstaltung findet Montag, 26. August, 15.30 Uhr im AWO Treff am Bürglaßschlösschen statt. Es fällt eine kleine Teilnahmegebühr an. Anmeldung unter: Telefonnummer 09561/94415. red