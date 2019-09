Die Hospiz-Akademie Bamberg bietet einen interaktiven Vortrag mit der Philosophin und Pädagogin Monika Müller rund um die Themen Trauer und Trauerarbeit an. Der Vortrag "Das Märchen von der ‚Trauerverarbeitung‘" findet am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in der Hospiz-Akademie Bamberg, Lobenhofferstraße 10, statt. Informationen und Anmeldung im Internet unter der Adresse www.hospiz-akademie.de, telefonisch unter den Nummer 0951/9550722 oder per E-Mail an: kontakt@hospiz-akademie.de. red