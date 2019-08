Interaktive Stadtführung informiert Landfrauen über Lebensmittel

Die Bayerische Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) lädt interessierte Frauen am Dienstag, 24. September, zu einer Stadtführung der besonderen Art nach Nürnberg ein. Was hat ein Steak mit einer Bäuerin in Mosambik zu tun? Wie fair kann ein Lebkuchen sein? Viele der Lebensmittel, die die Menschen Tag für Tag konsumieren, werden unter fragwürdigen Bedingungen produziert - beim Zuckerrohranbau auf den Philippinen oder auch im Supermarkt nebenan.

Die interaktive Stadtführung beleuchtet diese Bedingungen sowie Alternativen in Nürnberg: fair, solidarisch, ökologisch und integrativ. Die zweistündige Stadtführung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist am "Fenster zur Welt", Vordere Sterngasse 1 in Nürnberg. Die Kosten für die Führung betragen fünf Euro und sind bei der Veranstaltung zu bezahlen. Da die Teilnahmezahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung im KDFB-Büro unter Telefon 0951/502-3661 unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 12. September. red