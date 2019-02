Intensivkurs zum Thema "Biolandbau"

Der Feuersteiner Intensivkurs zum Themenbereich "Biolandbau, Bio-Branche und angrenzende Arbeitsbereiche" ab Mittwoch, 27. März, vermittelt Wissen und persönliche Kompetenzen. Er ist ein ausbildungs- und berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für künftige Bio-Betriebsleiter, Fachkräfte in der Bio-Branche, Quereinsteiger und Interessierte (21 Tage, verteilt auf fünf Module im Jahr 2019, inklusive Exkursionen). Der Kurs richtet sich an junge Menschen zwischen 17 und 27 Jahren (Interessierte bis 35 Jahre fragen am Feuerstein nach). Anmeldungen sind bis Freitag, 15. März, unter Telefon 09194/73630, Fax 09194/736325 oder per E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de erbeten. Hier gibt es auch nähere Informationen. red