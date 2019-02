Intensive Vorbereitung für Dampfach

Der Fußball-Bezirksligist DJK Dampfach (5./29) steht wieder im Training. Cheftrainer Steffen Rögele will den Grundstein für eine erfolgreiche Restrückrunde legen. Dabei gelte es besonders, mehr Konstanz in die Leistungen zu bringen und an der Heimschwäche zu arbeiten. Ziel der Dampfacher sei es, Tabellenplatz 5 zu halten. Eine tabellarische Verbesserung sei nur möglich, wenn die Ausbeute im Salistadion verbessert werde. Aber: Die DJK empfängt noch die Topteams FT Schweinfurt, SV-DJK Oberschwarzach und TSV Forst. Den ersten Test gegen die Spfr. Steinbach (Kreisliga) gewann das Rögele-Team mit 2:1. hd

Die Vorbereitungsspiele

Samstag, 9. Februar, 16 Uhr: FC Marktbreit - Dampfach (in Würzburg) Samstag, 16. Februar, 16.15 Uhr: Dampfach - TSV Unterpleichfeld (in Sand) Sonntag, 17. Februar, 18 Uhr: SG Hettstadt - Dampfach (in Würzburg)

Sonntag, 24. Februar, 16.15 Uhr: Dampfach - SV Euerbach (in Sand) Samstag, 2. März, 14 Uhr: Dampfach - Spfr. Steinbach (in Sand)