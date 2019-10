Biologische Systeme hatten lange vorher erfunden, was der Mensch sich ausdenkt. Die Schüler des Wahlkurses Vivarium am Jack-Steinberger-Gymnasiums haben ihre Vivariumtiere auf bionische Phänomene hin untersucht. Sie stellen Tiere, Modelle und Experimente beim 9. Vivariumnachmittag am 3. Oktober, 13 bis 18 Uhr, in den Biologie-Räumen des JSG vor. Foto: Agnes Brath