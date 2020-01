Integratives Musical

Am Sonntag, 12. Januar, wird um 14 Uhr in der Burgebracher Steigerwaldhalle das Kinder-Musical "Glüwi" der Barmherzigen Brüder Gremsdorf aufgeführt. Es handelt von einer Glühwürmchen-Familie, deren Wohnung eines Nachts von einem riesigen Maulwurfshügel zugeschüttet wird. Die Pfarreien und Kitas des Seelsorgebereichs Steigerwald laden ein. Karten können bei katholischen Kitas im Seelsorgebereich und an der Tageskasse erworben werden. Infos erteilt Pfarrer Müller unter Tel. 09551/289. red