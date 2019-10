Seit Januar gibt es im Klinikum am Bruderwald die Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde. Was wird da genau gemacht? Welche Krankheitsbilder werden behandelt, mit welchen Therapie-Methoden? All diese Fragen klärt Professor Jost Langhorst in seinem Vortrag heute um 16.30 Uhr im Quartiersbüro Ulanenpark in der Hans-Schütz-Straße 3. red