Integration im Grenzraum

Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projekts "Migration und Integration in der bayerisch-tschechischen Grenzregion" veranstalten die Universitäten Bayreuth und Pilsen am Freitag, 12. April, von 10 bis 18 Uhr eine gemeinsame Konferenz zum Thema "Integration im bayerisch-tschechischen Grenzraum". Fachleute aus Wissenschaft und Praxis werden die bisherigen Projektergebnisse vorstellen und über aktuelle Herausforderungen auf den Gebieten Integration und Migration beraten. Die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen, der Eintritt frei. Die Veranstaltung findet am Campus der Universität Bayreuth im Gebäude GEO I, Hörsaal H6, statt. red